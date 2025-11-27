DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.883 +1,1%Euro1,1589 -0,1%Öl63,00 -0,1%Gold4.160 -0,1%
Übernahmegerüchte

PUMA-Aktie springt zweistellig hoch: Neue Übernahmespekulationen aus China

27.11.25 08:10 Uhr
PUMA-Aktie zündet Kursrakete: Übernahmefantasie sorgt für Bewegung | finanzen.net

Aktien von PUMA stehen mit neuen Übernahmespekulationen am Donnerstag im Fokus. Die Papiere setzen sich nach einem starken Vortag weit nach oben ab.

Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers PUMA könnten am Donnerstag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wieder intensiver werden. So erwägt der chinesische Konzern Anta Sports, zu dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Offerte für den adidas-Rivalen.

Zudem seien der chinesische Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics interessiert. Größte Hürde für eine Offerte dürfte dem Bericht zufolge die Bewertungserwartung der französischen Milliardärsfamilie Pinault sein. Diese hält nach PUMA-Angaben knapp 30 Prozent der Anteile.

PUMA steckt in einer tiefen Krise. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um etwas mehr als 60 Prozent gefallen. Seit dem Rekordhoch der Aktie von etwas mehr als 115 Euro vor vier Jahren liegen die Verluste bei circa 85 Prozent. Wegen des Kurssturzes ist PUMA an der Börse nur noch 2,5 Milliarden Euro wert. Der Kurs der in Hongkong gelisteten Anta-Aktie zog dagegen in diesem Jahr um rund zehn Prozent an. Das Unternehmen wird mit umgerechnet rund 27 Milliarden Euro bewertet.

Trotz der immer wieder aufkommenden Übernahmegerüchte lag der PUMA-Kurs zuletzt nur leicht über dem erst vor wenigen Tagen erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro. Zudem setzen derzeit viele Investoren über sogenannte Leerverkäufe auf weitere Verluste. Tags zuvor war die Aktie jedoch stark.

Am Donnerstag geht es dann im Tradegate-Handel zeitweise um weitere 12,67 Prozent auf 19,25 Euro aufwärts.

Der Bloomberg-Bericht, den die beteiligten Unternehmen nicht kommentieren wollten, könnte daher zu einem sogenannten Short-Squeeze und damit erst mal stark steigenden Kursen führen. Denn steigt ein Aktienkurs plötzlich stark, können Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt haben, unter Druck geraten und zum Kauf von Aktien gezwungen sein.

Im August hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Familie Pinault einen Verkauf der Beteiligung erwägt. Seitdem ranken sich immer wieder Spekulationen über ein Gebot für PUMA. Anta und Li Ning wurden dabei bereits als mögliche Käufer genannt. Außerdem habe Pinault auch bei Sportartikelherstellern aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten das Interesse ausgelotet.

Nach dem Bloomberg-Bericht hatte es immer wieder Berichte über mögliche Offerten für PUMA gegeben.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

