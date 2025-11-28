Gesetz für digitale Märkte

Apple teilte der EU-Kommission mit, dass die Kernplattformen Apple Ads und Apple Maps die Anforderungen des Digital Markets Act erfüllen.

Der US-amerikanische Techriese Apple sieht sich offenbar bei der Erfüllung für die im Gesetz für digitale Märkte verankerten Bedingungen gut aufgestellt.

Bedingungen erfüllt

Angaben der Europäischen Kommission zufolge hat Apple dem Exekutivorgan der EU mitgeteilt, dass seine Kernplattformdienste Apple Ads und Apple Maps die im Gesetz über digitale Märkte (DMA) festgelegten Kriterien erfüllen.

Die Kommission habe nun 45 Arbeitstage Zeit zu entscheiden, ob sie Apple als Gatekeeper für einen dieser Dienste einstuft. Sollte die Einstufung erfolgen, dann habe Apple wiederum sechs Monate Zeit, die Anforderungen des DMA zu erfüllen, so die Kommission in einer offiziellen Mitteilung.

Regeln für Plattformbetreiber mit EU-Einfluss

Die Regeln der DMA richten sich an Unternehmen, die zentrale Plattformdienste wie Suchmaschinen, App-Stores oder Messenger betreiben, erheblichen Einfluss auf den europäischen Binnenmarkt ausüben, über eine nachhaltige Marktstärke verfügen und als wichtige Schnittstelle zwischen Firmen und Endkunden fungieren. Typischerweise betrifft dies Plattformen, die in den letzten drei Jahren monatlich mindestens 45 Millionen aktive Nutzer hatten und mehr als 10.000 Geschäftskunden jährlich betreuten, so die EU-Kommission.

Die Apple-Aktie hatte am Mittwoch an der US-Börse NASDAQ bei 277,55 US-Dollar geschlossen, am Donnerstag hatte feiertagsbedingt an den US-Börsen kein Handel stattgefunden. Am Freitag notiert das Papier vorbörslich zeitweise 0,42 Prozent höher bei 278,72 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net