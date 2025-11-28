DAX23.757 -0,1%Est505.657 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1579 -0,2%Öl63,56 +0,3%Gold4.165 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
Analystenstimme

WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet

28.11.25 09:08 Uhr
WACKER CHEMIE-Aktie gerät nach JPMorgan-Abstufung unter Druck | finanzen.net

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben am Freitag nach einem kritischen Analystenkommentar merklich nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
65,00 EUR -0,95 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie im Vergleich zum XETRA-Schluss zuletzt um 2,5 Prozent auf 65,75 Euro. Damit dampften die Papiere des Spezialchemie-Unternehmens ihren Vortagesgewinn von 3,3 Prozent großteils wieder ein. Für das laufende Jahr steht bislang noch ein Kursminus von rund vier Prozent zu Buche.

Wer­bung

Die US-Bank JPMorgan stufte die WACKER-Aktie von "Neutral" auf "Underweight" ab und senkte das Kursziel von 60 auf 50 Euro. Analyst Chetan Udeshi glaubt, dass das Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilizium wegen eines massiven Überangebots an Wafern in der Lieferkette die nächste Sparte der Münchner sein wird, die unter Druck gerät.

Am Donnerstag hatte das Unternehmen Eckpunkte eines Sparprogramms genannt, mit dem jährlich mehr als 300 Millionen Euro eingespart werden sollen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass damit Kostensteigerungen abgefedert werden können.

/edh/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
27.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
12.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.11.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
08.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
26.09.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
27.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
30.10.2025WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
12.03.2024WACKER CHEMIE ReduceBaader Bank
13.02.2024WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen