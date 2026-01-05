DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,49 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

WACKER CHEMIE Hold

17:11 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Wacker 2026 (Ebitda) rund 18 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
69,60 €		 Abst. Kursziel*:
-2,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

17:11 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
16.12.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
02.12.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.11.25 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net Frühe Anlage MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: Wäre eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr rentabel gewesen? MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: Wäre eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr rentabel gewesen?
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag fester
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der WACKER CHEMIE-Aktie angepasst
finanzen.net MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt schlussendlich zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
