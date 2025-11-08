DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,51 +5,0%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1569 +0,1%Öl 63,95 +0,4%Gold 4.093 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich erwartet -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
233,50 EUR +1,50 EUR +0,65 %
STU
269,91 USD +0,06 USD +0,02 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,43 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

14:26 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
233,50 EUR 1,50 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 246,99
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 268,47		 Abst. Kursziel*:
-8,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 269,91		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,49%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

14:26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial
finanzen.net Apple Aktie News: Apple fällt am Freitagabend
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
finanzen.net Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert
finanzen.net Apple-Aktie höher: Milliardendeal mit Google wegen Sprachassistentin Siri?
TraderFox Apple: Deal mit Google soll Siri zu mehr KI-Leistung verhelfen!
MotleyFool 1 Spectacular Growth Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club
Benzinga Apple Beats Earnings, $1 Billion Google AI Deal, Budget Mac And More: This Week In Appleverse
MotleyFool 3 Reasons to Buy This Top Tech Stock That's Likely to Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Market Cap Club Next Year
MotleyFool Apple Is Berkshire Hathaway's Largest Holding by Value. But Is the California-Based Company Still a Strong Play for Long-Term Growth?
MotleyFool Prediction: This Supercharged Growth Stock Will Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club Before 2028
Benzinga Taiwan Semiconductor&#39;s Chip Price Hike May Hit Apple Fans Hard
Benzinga Apple, Western Union, Palo Alto And More On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Jamie Dimon Refuses To Join Big Tech Donors Like Google, Apple, Amazon Funding Trump&#39;s $300 Million White House Ballroom: &#39;We Have An Issue...&#39;
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen