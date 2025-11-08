Apple Aktie
Marktkap. 3,43 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 246,99
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 268,47
|Abst. Kursziel*:
-8,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 269,91
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,49%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|14:26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.