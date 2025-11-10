Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Montagabend an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 270,09 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:08 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 273,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.176.126 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 277,32 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,35 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 272,00 USD.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 102,47 Mrd. USD gegenüber 94,93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

