DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 14,69 -1,4%Nas 23.885 +0,7%Bitcoin 92.679 -3,4%Euro 1,1538 +0,0%Öl 64,99 -0,1%Gold 4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
232,45 EUR -2,35 EUR -1,00 %
STU
268,05 USD -2,28 USD -0,84 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,48 Bio. EUR

KGV 34,24 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
232,45 EUR -2,35 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 270,37		 Abst. Kursziel*:
12,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 268,05		 Abst. Kursziel aktuell:
13,78%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
31.10.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

dpa-afx Kursziel unverändert Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight' Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'
finanzen.net S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
finanzen.net Apple Aktie News: Apple tendiert am Nachmittag tiefer
WH SelfInvest Rekordjagd an der Wall Street: Apple & Amazon glänzen – Meta enttäuscht. DAX & Bitcoin im Check
UBS Apple – Tagesumkehr nach neuen Rekorden
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten
Benzinga Comparative Study: Apple And Industry Competitors In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
MotleyFool Am I the Only One Worried That Apple Hasn't Earned Its Recent Upticks?
MotleyFool Meet the Supercharged Artificial Intelligence (AI) Growth Stock That Could Join Apple, Nvidia, and Microsoft in the $3 Trillion Club by 2027
Benzinga Apple Gears Up For A Pivotal Year With Major Product Releases And Challenges
MotleyFool 1 Secret to Finding the Next Apple That Is Hiding in Plain Sight
MotleyFool 1 Unstoppable Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club
Benzinga Buffett Cut His Apple Stake In Q2, But He&#39;s Still Up A Cool $16 Billion Since Then
Benzinga Apple Breaks Records In Q4, Tim Cook Says Q1 Will Be Even Better: &#39;The Best Ever For The Company&#39;
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen