Top News
Evonik-Aktie im Minus: Im 3. Quartal in den roten Zahlen - Nachfrage rückläufig Evonik-Aktie im Minus: Im 3. Quartal in den roten Zahlen - Nachfrage rückläufig
FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius
Apple Aktie

235,15 EUR +2,65 EUR +1,14 %
STU
270,41 USD +1,37 USD +0,51 %
BTT
Marktkap. 3,48 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

19:21 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
235,15 EUR 2,65 EUR 1,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die App-Store-Umsätze des Technologiekonzerns seien im Oktober um 3,0 Prozent zum Vormonat gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege klar über dem durchschnittlichen historischen September/Oktober-Wachstum von 1,8 Prozent./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Denis Kuaev / Shutterstock,.com

Analysen zu Apple Inc.

19:21 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Apple Neutral UBS AG
03.11.25 Apple Kaufen DZ BANK
03.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

