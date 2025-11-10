Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus

DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,15 +0,7%Gold4.075 +1,9%
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, SUSS, Stabilus, im Fokus
DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
aktualisiert 10.11.25 08:43 Uhr

Hannover Rück: Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Salzgitter wird vorsichtiger. Chip-Streit um Nexperia: Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert. HelloFresh-Aktie: Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurückgewiesen. Siemens: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand. Stabilus wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch.

Der deutsche Leitindex könnte am Montag einen Erholungskurs einschlagen.

Der DAX hatte am Freitag noch 0,69 Prozent schwächer bei 23.569,96 Zählern geschlossen
Der TecDAX verlor daneben 0,94 Prozent auf 3.465,31 Stellen.

Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der DAX am Montag mit einer deutlichen Erholung starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf XETRA etwa 1,5 Prozent höher bei 23.912 Punkten. Damit zeigt sich, dass die charttechnische Unterstützung im Bereich von 23.500 Punkten erneut gehalten hat und eine stärkere Korrektur vorerst abgewendet scheint. Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 23.452 Punkte abgesackt, bevor sich die Kurse zum Handelsende wieder etwas erholten.

Im anhaltenden, diesmal besonders langen Stillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) deutet sich eine Lösung an. Der US-Senat stimmte am späten Sonntagabend (Ortszeit) dafür, über einen Übergangsetat aus dem Repräsentantenhaus zu beraten. Damit wurde eine erste wichtige parlamentarische Hürde genommen. Bereits im späten US-Handel hatten die Börsen in Erwartung eines Endes des Shutdowns positiv reagiert.

Goldpreis: Krisenwährung zum Wochenauftakt stark gefragt
07.11.25Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
06.11.25Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
05.11.25DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fest -- QUALCOMM, Arm, Snap, IonQ, AMC, Robinhood, Lucid, Novo Nordisk, BMW, Amazon, Rivian, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
04.11.25Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
03.11.25Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
