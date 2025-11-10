DAX23.977 +1,7%Est505.663 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,42 +4,3%Nas23.430 +1,9%Bitcoin91.345 +0,7%Euro1,1561 ±0,0%Öl63,63 -0,1%Gold4.086 +2,1%
Personalie

IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef

10.11.25 14:41 Uhr
IONOS-Aktie stärker: Neuer Finanzchef ab 2026 | finanzen.net

Der Internetdienstleister IONOS bekommt mit Patrik Heider einen neuen Finanzchef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
29,20 EUR 0,65 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,40 EUR 0,10 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heider werde zum 15. November Vorstandsmitglied von IONOS und übernehme nach einer Übergangsphase zum 1. Januar 2026 die Rolle als Finanzvorstand, teilte die Tochter von United Internet am Montag mit.

Heider übernimmt den Posten von Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlasse.

Zuletzt war Heider Unternehmenschef des Telekom-Anbieters Nfon. Zuvor war er unter anderem Vorstandssprecher beim Software-Unternehmen Nemetschek.

Via XETRA klettert die IONOS-Aktie zeitweise um 1,57 Prozent auf 29,20 Euro.

/err/men

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)

Nachrichten zu IONOS

DatumMeistgelesen
Analysen zu IONOS

DatumRatingAnalyst
30.10.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025IONOS BuyUBS AG
