IONOS Aktie

27,95 EUR +0,25 EUR +0,90 %
STU
Marktkap. 3,8 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOSDF

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

20:41 Uhr
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
IONOS
27,95 EUR 0,25 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,85 €		 Abst. Kursziel*:
32,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,38%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

20:41 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 IONOS Kaufen DZ BANK
18.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 IONOS Buy UBS AG
12.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

dpa-afx Nach Quartalszahlen IONOS-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel 37 Euro - 'Overweight'-Rating bleibt IONOS-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel 37 Euro - 'Overweight'-Rating bleibt
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert letztendlich
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: IONOS Group SE decides to launch share buyback program
EQS Group EQS-News: IONOS reports successful first nine months of 2025 – AdTech business to be sold
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE appoints Patrik Heider as Chief Financial Officer
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE with successful first half of 2025 – Forecast 2025 specified
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
