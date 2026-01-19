Positive Analyse

Mit einem positiven Analystenkommentar im Rücken ist den Aktien von IONOS am Donnerstag der Sprung auf ein Hoch seit mehr als zwei Monaten gelungen.

Die Titel des zu United Internet gehörenden Internet-Dienstleisters standen am Morgen mit 29,20 Euro (+7,95 Prozent) auf dem höchsten Stand seit dem 11. November.

Oddo BHF stufte die IONOS-Aktien am Donnerstag auf "Outperform" hoch, wobei Analyst Stephane Beyazian nach einer sechsmonatigen Kursschwäche drei Gründe aufführte. Die meiste Fantasie dürfte es ausgelöst haben, dass er Chancen im Bereich der agentischen KI erwähnte. Der Experte verwies aber auch auf eine Dividendenchance durch den gedrückten Schuldenstand und die Möglichkeit, dass Handelsstreitigkeiten mit den USA einem europäischen Marktteilnehmer von Vorteil sein könnten.

