IONOS-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel 37 Euro - 'Overweight'-Rating bleibt
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IONOS anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Das niedrigere Kursziel für IONOS reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025
NEW YORK (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20:41
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
