DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Nach Quartalszahlen

IONOS-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel 37 Euro - 'Overweight'-Rating bleibt

28.11.25 21:04 Uhr
Kursziel-Knick bei der IONOS-Aktie: JPMorgan zieht die Bremse | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IONOS anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
27,90 EUR 0,10 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das niedrigere Kursziel für IONOS reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025

NEW YORK (dpa-AFX)

20:41IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025IONOS KaufenDZ BANK
18.11.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025IONOS BuyUBS AG
12.11.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
