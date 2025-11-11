DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
Marktkap. 4,06 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
Deutsche Bank AG

IONOS Buy

11:21 Uhr
IONOS Buy
IONOS
25,30 EUR -1,50 EUR -5,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetdienstleister habe ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,40 €		 Abst. Kursziel*:
85,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,77%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

11:21 IONOS Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu IONOS

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien. Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
dpa-afx ROUNDUP: United Internet steigert Ergebnis - Ionos will AdTech verkaufen
dpa-afx Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
dpa-afx WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Ionos schwach - Adtech-Verkauf verunsichert
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Ionos schwach - Umsatz enttäuscht - Adtech-Verkauf verunsichert
EQS Group EQS-News: IONOS reports successful first nine months of 2025 – AdTech business to be sold
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE appoints Patrik Heider as Chief Financial Officer
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE with successful first half of 2025 – Forecast 2025 specified
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
