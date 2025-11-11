IONOS Aktie
Marktkap. 4,06 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetdienstleister habe ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Buy
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,40 €
|Abst. Kursziel*:
85,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,77%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|11:21
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.05.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.