IONOS Aktie

Marktkap. 3,6 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOSDF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im dritten Quartal habe das verbleibende Kerngeschäft des Internetdienstleisters ohne den zum Verkauf gestellten Bereich Adtech etwa im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Ende des Jahres abwandernde Finanzchefin sei bereits ein branchenerfahrener Nachfolger an Bord./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Kaufen

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
26,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
26,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

16:01 IONOS Kaufen DZ BANK
18.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 IONOS Buy UBS AG
12.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

