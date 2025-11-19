IONOS Aktie
Marktkap. 3,6 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im dritten Quartal habe das verbleibende Kerngeschäft des Internetdienstleisters ohne den zum Verkauf gestellten Bereich Adtech etwa im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Ende des Jahres abwandernde Finanzchefin sei bereits ein branchenerfahrener Nachfolger an Bord./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
26,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
26,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|16:01
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
