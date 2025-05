Index-Monitor

Bei der im Juni anstehenden Überprüfung der DAX-Indexfamilie dürften laut der US-Bank JPMorgan die Aktien von IONOS in den MDAX aufgenommen werden.

Im Gegenzug müsste wohl der Technologiekonzern JENOPTIK seinen Platz räumen, schrieb Analyst Pankaj Gupta am Donnerstag. Im deutschen Leitindex DAX und im Technologiewerteindex TecDAX werde wohl alles beim Alten bleiben.

Wer­bung Wer­bung

Die Index-Tochter Stoxx Ltd. der Deutschen Börse wird die Indizes DAX, MDAX und TecDAX am 4. Juni, überprüfen. Änderungen werden nach dem US-Börsenschluss bekannt geben. In Kraft treten sie dann mit Handelsbeginn am Montag, dem 23. Juni.

Dabei greifen im Juni die Fast-Entry- und Fast-Exit-Regeln für die wichtigsten deutschen Indizes, wobei der letzte Handelstag im Mai der Stichtag ist, von dem aus zurückgeblickt und gerechnet wird.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Wer­bung Wer­bung

Am Freitag geben JENOPTIK-Aktien via XETRA zeitweise um 1,18 Prozent nach auf 19,24 Euro, während IONOS-Papiere 0,25 Prozent höher tendieren auf 39,75 Euro.

/la/he

FRANKFURT (dpa-AFX)