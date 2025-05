Hohe Erwartungen

Tesla bedient neben dem Kerngeschäft Elektroautos noch zusätzliche Geschäftssegmente. In eines dieser Segmente hat Firmenchef Elon Musk besonders große Erwartungen.

• Teslas Kerngeschäft mit Elektroautos schwächelt

• Elon Musk bezeichnet den humanoiden Roboter "Optimus" als "größtes Produkt aller Zeiten"

• Reaktionen gespalten



Wer­bung Wer­bung

Das Elektroautogeschäft schwächelt: Sinkende Nachfrage und zunehmende Konkurrenz bekommt der Elektroautopionier Tesla dabei in besonderem Ausmaß zu spüren. Dass der mit hohen Erwartungen versehene, futuristische Cybertruck sich zunehmend zum Flop entwickelt, wird am Markt ebenfalls als "Fehlschlag" gewertet. Hinzu kommt, dass die Leitfigur des Unternehmens, Firmenchef Elon Musk, zunehmend in die Kritik gerät. Dabei ist es insbesondere sein politisches Engagement im Rahmen der aktuellen US-Administration, das unter Anlegern wenig positiv aufgenommen wird.

Tesla hat noch mehr Eisen im Feuer

Doch der Verkauf von Elektrofahrzeugen ist zwar das Kerngeschäft von Tesla, nicht aber dessen einzige Einnahmequelle. Das Unternehmen hat auch Produkte zur Solarenergieerzeugung und -speicherung im Geschäftsportfolio und bietet Dienstleistungen wie Software-Abonnements und Versicherungen an. Zudem verdient Tesla Geld mit dem Verkauf von Emissionszertifikaten an andere Automobilhersteller, die ihre CO2-Vorgaben selbst nicht erfüllen können.

Der Fokus des Unternehmens richtet sich aber auch zunehmend auf zusätzliche Geschäftssegmente. So erhofft sich Tesla durch einen Robotaxi-Dienst, der Ende Juni im texanischen Austin mit zunächst 10 bis 20 Fahrzeugen starten soll, nichts geringeres als die Revolution des Nahverkehrs - geht es nach Tesla-Chef Elon Musk, sind Robotaxis die große Zukunftswette des Unternehmens und sollen dabei helfen, Tesla in einen Robotik-Konzern umzubauen.

Wer­bung Wer­bung

Optimus als "biggest product ever"

Um diese Ambitionen zu unterstreichen, geht Musk nicht nur das Thema "fahrerlose Fahrzeuge" an, sondern taucht noch auf andere Weise tiefer ins Robotik-Geschäft ein. Mit Optimus, einem humanoiden Roboter, will Tesla den nächsten Technologiesprung einläuten - und sich langfristig als führender Robotik-Konzern positionieren. In den Tesla-Werken kommt Optimus bereits zum Einsatz, in den Haushalten vieler Menschen soll er aber künftig ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

In einem Video, das Elon Musk kürzlich auf seiner Plattform "X" geteilt hat, zeigt er potenzielle Einsatzmöglichkeiten von Optimus.

Der Roboter fungiert dabei als Koch, übernimmt Putz- und andere Hausarbeiten und führt diese Aufgaben aus, nachdem er sie mithilfe natürlicher Sprachanweisungen erlernt hat. Zudem arbeitet Optimus an den Verbesserungen seiner Fähigkeiten und lernt zunehmend, menschliche Handlungen nachzuahmen, indem er sich alltägliche Internetvideos ansieht.

Elon Musk ist von den potenziellen Einsatzmöglichkeiten bereits überzeugt und überschreibt das gepostete Video mit den Worten: "Das größte Produkt aller Zeiten".

User-Resonanz durchwachsen

Die Reaktionen auf das X-Video fallen aber durchwachsen aus. Während einige User in Optimus massives Wachstumspotenzial sehen, zeigen sich andere skeptisch und warnen vor möglichen Gefahren. "Ich verstehe es nicht: An einem Tag macht man sich Sorgen über niedrige Geburtenraten, am nächsten entwickelt man Technologien, die jeden möglichen Arbeitsplatz ersetzen. Warum sollten Menschen Kinder wollen, wenn sie wissen, dass sie in Zukunft keine Jobs mehr haben werden? Und in gewisser Weise ist es genau das, was jetzt passiert: Die Menschen wollen weniger Kinder, weil sie sich in der heutigen Wirtschaft keine mehr leisten können", lautet etwa ein Kommentar unter dem Video.

I don’t get it, one day you’re worried about low birth rates, the next you’re building tech that’s replacing every human job possible, why would people want kids when they know that they’ll have no jobs in future ? And to some extent, that’s exactly what’s happening now, people… - Design God (@design_god_) May 21, 2025

Und auch Experten finden keine einheitliche Linie, was die Beurteilung von Teslas Ambitionen um Haushaltroboter-Bereich angeht. Benchmark-Analyst Mickey Legg etwa bewertet das Optimus-Roboterprojekt von Tesla als möglichen "Game-Changer", da es den Wandel des US-Konzerns von einem Automobilhersteller hin zu einem "umfassenden Automatisierungsanbieter" markieren könnte. Glenn Thum von Phillips Securities sieht hier zwar ebenfalls Potenzial, sieht aber frühestens in drei bis fünf Jahren nennenswerte Einnahmen in diesem Bereich. Andere Experten äußern grundsätzlich Zweifel an den Optimus-Plänen, während wieder andere, wie etwa Analysten von Morgan Stanley bis Mitte des Jahrhunderts einen potenziellen weltweiten Umsatz von fünf Billionen US-Dollar für möglich halten.

"We introduce the Morgan Stanley Global Humanoid Model, projecting 1bn humanoids and $5tn in revenues by 2050." - Jonas pic.twitter.com/KwsJnYBfDo - Sam Ro ?? (@SamRo) April 29, 2025

Ob sich Teslas Robotik-Wette am Ende auszahlt, ist offen. Elon Musk ist bekannt für große Visionen - aber auch für Versprechen, die sich verzögern oder nie erfüllt werden. Ob Optimus tatsächlich das "größte Produkt aller Zeiten" wird, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.



Redaktion finanzen.net