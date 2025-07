dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Erholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA dürfte dem DAX am Dienstag eine Erholung zunächst schwerfallen. Im Blick steht die runde Marke von 24.000 Punkten, die der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt unterschritten hatte. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den Index mit plus 0,09 Prozent auf 23.992 Punkte. Etwas darunter verläuft aktuell die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend.

USA: - NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS; DOW LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenbeginn verhalten auf das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union reagiert. Die marktführenden Indizes pendelten am Montag in engen Spannen um ihre Schlusskurse vom Freitag. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,14 Prozent auf 44.837,56 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) legte um 0,02 Prozent auf 6389,77 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ 100 ging mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 23.356,27 Punkte aus dem ersten Handelstag der Woche. Im frühen Handel hatten der S&P 500 und der Nasdaq 100 Höchstmarken erreicht. Der Nasdaq 100 wurde von Halbleiteraktien wie AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), ASML (ASML NV), Texas Instruments und Applied Materials gestützt.

ASIEN: - HANG SENG UND NIKKEI DEUTLICH IM MINUS; CSI 300 NUR MINIMAL - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend deutlich nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel knapp ein Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) ebenfalls rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, verlor dagegen nur leicht an Wert.

Wer­bung Wer­bung

^

DAX 23970,36 -1,02%

XDAX 23962,44 -1,34%

EuroSTOXX 50 5337,58 -0,27%

Stoxx50 4512,46 0,05%

DJIA 44837,56 -0,14%

S&P 500 6389,77 0,02%

NASDAQ 100 23356,27 0,36%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,73 0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1585 -0,04%

USD/Yen 148,27 -0,18%

Euro/Yen 171,78 -0,22%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 118.652 0,51%

°

ROHÖL:

^

Brent 69,93 -0,11 USD

WTI 66,57 -0,14 USD

°

/zb