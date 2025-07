Indexanpassung

Die Anleger reagieren enttäuscht darauf, dass der US-Online-Broker Robinhood erneut nicht in den prestigeträchtigen S&P 500 aufgenommen wird.

• Anpassung im wichtigen S&P 500

• Trade Desk schafft den Meilenstein

• Robinhood hat erneut das Nachsehen

Das digitale Werbeunternehmen Trade Desk wird am Freitag, den 18. Juli, noch vor Börseneröffnung offiziell in den prestigeträchtigen S&P 500 Index aufgenommen und ersetzt dabei Ansys. Der Indexwechsel erfolgt im Zusammenhang mit der Übernahme von Ansys durch Synopsys, die am Donnerstag abgeschlossen werden soll. Der umstrittene US-Online-Broker Robinhood wurden damit trotz starker Marktperformance nicht berücksichtigt.

Überraschende Entscheidung: Mehrere Favoriten übergangen

Bei der Neuaufnahme entschied sich S&P Dow Jones Indices gegen mehrere als Favoriten gehandelte Unternehmen, darunter unter anderem Robinhood, was besonders überrascht. Robinhood wurde bereits bei der vierteljährlichen Indexanpassung im letzten Monat übergangen, als der S&P 500 zum ersten Mal seit März 2022 keine Änderungen erfuhr.

So reagiert die Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktien geben daraufhin am Dienstag vorbörslich an der NASDAQ um 0,7 Prozent auf 99,26 US-Dollar ab, nachdem sie zuvor im regulären Montagshandel um 1,65 Prozent zugelegt und ein zeitweise Rekordhoch bei 101,89 US-Dollar erreicht hatten. Beeindruckend bleibt die Jahresperformance der Handels-App mit einem Plus von 168,3 Prozent seit Jahresbeginn.

