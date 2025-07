NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,21 Prozent stärker bei 6.282,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 48,473 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,455 Prozent fester bei 6.297,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.268,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.279,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.302,04 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der S&P 500 mit 5.976,97 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 15.04.2025, bei 5.396,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.631,22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 7,05 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.302,04 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,90 Prozent auf 157,80 USD), Super Micro Computer (+ 5,86 Prozent auf 52,65 USD), NVIDIA (+ 4,27 Prozent auf 171,07 USD), Monolithic Power Systems (+ 4,14 Prozent auf 751,00 USD) und Henry Schein (+ 2,66 Prozent auf 72,56 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Wells Fargo (-4,69 Prozent auf 79,52 USD), State Street (-3,87 Prozent auf 105,77 USD), Newmont (-3,36 Prozent auf 58,78 USD), DoorDash (-2,93 Prozent auf 235,73 USD) und Freeport-McMoRan (-2,50 Prozent auf 44,49 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.311.926 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,428 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

