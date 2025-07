NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 170,54 USD bewegte sich die NVIDIA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 170,54 USD an der Tafel. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,74 USD zu. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 170,23 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,00 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.530.044 Stück gehandelt.

Am 15.07.2025 markierte das Papier bei 172,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 49,20 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 170,00 USD an.

Am 28.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 44,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 26.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

