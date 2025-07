NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 172,73 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 172,73 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 172,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 172,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 6.474.298 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,74 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 0,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,00 USD.

NVIDIA gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,18 Prozent auf 44,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen. Am 26.08.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft Millionen von Aktien - Kein Grund zur Sorge für Anleger?

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

NVIDIA-Aktie im Fokus: Cramer erklärt die Milliardenbewertung des KI-Highflyers