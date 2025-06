Index-Enttäuschung

Die Aktien von Robinhood und AppLovin gerieten zum Wochenstart stark unter Druck. Der Grund: Beide Tech-Werte wurden nicht in den prestigeträchtigen S&P 500 aufgenommen.

• Aktien von Robinhood und AppLovin verlieren deutlich

• Analystenerwartungen enttäuscht - bei Robinhood hatten Spekulationen zuvor den Kurs angetrieben

• Shortseller-Angriff auf AppLovin könnte Einfluss auf Entscheidung gehabt haben



Wer­bung Wer­bung

Die Hoffnung auf den Aufstieg in den S&P 500 hat sich für Robinhood und AppLovin zerschlagen - und das blieb am Aktienmarkt nicht folgenlos. Während die Aktien der Online-Trading-Plattform Robinhood Markets am Montag an der NASDAQ schlussendlich um 1,98 Prozent abgaben auf 73,40 US-Dollar, knickten die Papiere des App-Vermarkters AppLovin sogar um 8,21 Prozent ein auf 383,60 US-Dollar. Beide Unternehmen wurden von S&P Global bei der turnusmäßigen Juni-Neugewichtung entgegen vieler Erwartungen nicht in den prestigeträchtigen marktbreiten S&P 500-Index aufgenommen, wie etwa Investopedia berichtet. Genau genommen nahm der Indexproduzent keine Änderungen vor.

Anleger enttäuscht

Wie CNBC unter Berufung auf einen Brief des bekannten Shortseller-Researchhauses Fuzzy Panda Research berichtet, soll S&P Global bereits im März davor gewarnt worden sein, AppLovin in den Index aufzunehmen. Das Unternehmen sei laut dem Schreiben ein "Kartenhaus-Nexus" und verstoße gegen die App-Store-Richtlinien von Apple und Google.

Daneben traf die Entscheidung, die Aktien nicht in den renommierten Index aufzunehmen, aber vor allem Robinhood-Anleger hart. Analysten von Bank of America und Barclays hatten zuvor die Aufnahme in den Leitindex öffentlich als mögliches Szenario genannt - was die Aktie noch am Freitag noch auf ein neues Allzeithoch bei 77,80 US-Dollar katapultiert hatte.

Wer­bung Wer­bung

Im vorbörslichen Dienstagsgeschäft haben die Anleger den Schock allerdings wohl schon wieder verdaut: So geht es für Robinhood zeitweise leicht um 0,68 Prozent hoch auf 73,90 US-Dollar, während AppLovin 1,65 Prozent auf 389,92 US-Dollar anziehen.

Redaktion finanzen.net