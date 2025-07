Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Apple legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 214,43 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 214,86 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,62 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.089.557 Stück gehandelt.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 21,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 21,08 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 229,05 USD.

Am 01.05.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 90,75 Mrd. USD eingefahren.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,17 USD je Apple-Aktie.

