Schlüsselprodukte im Fokus

Die Apple-Aktie kommt derzeit kaum vom Fleck, während Investoren die bevorstehenden Quartalszahlen für das dritte Fiskalquartal abwarten.

• Apple-Anleger agieren vor Q3-Zahlen vorsichtig, belastet durch Bedenken bezüglich iPhone- und Wearables-Nachfrage

• Analysten erwarten dennoch, dass Apple die Konsensschätzungen für das Quartal erreicht, trotz makroökonomischer und regulatorischer Unsicherheiten

• Quartalsergebnisse am 31. Juli

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien von Apple scheinen derzeit in einer engen Range gefangen zu sein. Das Papier schloss an der NASDAQ am Donnerstag mit einem Minus von 0,18 Prozent bei 213,76 US-Dollar und notiert vorbörslich am Freitag leicht höher bei 214,00 US-Dollar (+0,11 Prozent).

Gedämpfte Erwartungen für Schlüsselprodukte

Brian White, Analyst bei MCH Internet & Software, prognostizierte, dass der iPhone-Umsatz im Jahresvergleich um 0,4 Prozent auf 39,16 Milliarden US-Dollar sinken könnte, womit er wieder in den negativen Wachstumsbereich zurückfallen würde. Er erwartet laut GuruFocus auch eine langsamere Dynamik in Apples Dienstleistungs- und Hardware-Sparten, einschließlich eines Rückgangs der Verkäufe von Wearables und Zubehör um 11 Prozent. Die iPad-Verkäufe sollen laut White moderat um 2 Prozent auf 7,31 Milliarden US-Dollar wachsen, was eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 15 Prozent im Vorquartal darstellt.

Analystenprognosen für Q3

Trotz dieser prognostizierten Herausforderungen wird erwartet, dass Apple die Konsensschätzungen für das Quartal erfüllen wird. Für das am 30. Juni 2025 endende Quartal erwarten 29 Analysten im Mittel einen Gewinn pro Aktie von 1,426 US-Dollar, verglichen mit 1,400 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die mittleren Schätzungen für die Umsatzerlöse belaufen sich auf 89,170 Milliarden US-Dollar, basierend auf den Prognosen von 28 Analysten. Im Vergleich dazu beliefen sich die Umsätze im Vorjahresquartal auf 85,777 Milliarden US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Breite Herausforderungen und Analystenblick

White hob hervor, dass Apple vor dem neuen iPhone-Zyklus mit einer Reihe von Sorgen konfrontiert ist, darunter makroökonomische Volatilität, anhaltende regulatorische Prüfungen und handelsbezogene Risiken. Trotzdem behielt er ein "Buy"-Rating für die Aktie mit einem Kursziel von 245 US-Dollar bei, merkte jedoch die zunehmenden Unsicherheiten an, denen das Unternehmen begegnet. Im laufenden Jahr hat die Apple-Aktie im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Konkurrenten aufgrund von Druck in China und regulatorischen Herausforderungen eine Underperformance gezeigt. Der Tech-Gigant wird voraussichtlich im September sein nächstes iPhone-Lineup vorstellen.

Redaktion finanzen.net