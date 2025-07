Zollkrieg im Fokus

Die EU reagiert auf neue US-Zolldrohungen mit einer Liste möglicher Gegenzölle - ein Handelsabkommen bis August soll die Eskalation noch verhindern.

Die Europäische Union bereitet nach den jüngsten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump eine neue Liste mit US-Produkte vor - von Flugzeugen über alkoholische Getränke bis hin zu Kaffee und medizinischen Geräten -, die mit Vergeltungszöllen belegt werden sollen, falls bis zum 1. August kein Handelsabkommen mit den USA zustande kommt. Die Liste umfasst industrielle Einfuhren im Wert von etwa 77 Milliarden US-Dollar, darunter Flugzeuge, Maschinen, Chemikalien, Kunststoffe und medizinische Geräte, sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Wein, Bier und Spirituosen im Wert von etwa 7 Milliarden Dollar.

Die Europäische Kommission war am Wochenende von der Drohung Trumps, ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent auf europäische Einfuhren zu erheben, falls beide Seiten kein Handelsabkommen erzielen können, überrascht worden. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic kündigte daraufhin an, erneut mit seinen US-Kollegen sprechen zu wollen. Ein Zollsatz von 30 Prozent würde den Handel zwischen den beiden Volkswirtschaften "effektiv verhindern".

Zuvor hatte die EU bis zum 9. Juli daran gearbeitet, ein einfaches Abkommen mit den USA abzuschließen. "Ich hatte das Gefühl, dass wir kurz vor einer Einigung stehen", sagte Sefcovic vor Reportern in Brüssel. "Mein Gefühl war, dass wir uns einem guten Ergebnis für beide Seiten nähern", sagte er. "Ich habe auch von meinen amerikanischen Gesprächspartnern gespürt, dass sie trotz des Briefes bereit sind, die Verhandlungen fortzusetzen", sagte er.

Die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten hatten zuvor ein Paket von Vergeltungszöllen beschlossen, das US-Importe im Wert von 21 Milliarden Euro betreffen würde. Diese Zölle wurden ausgesetzt, während beide Seiten verhandelten.

