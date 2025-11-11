AKTIE IM FOKUS: Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den zuletzt sehr schwachen Aktien von IONOS winkt am Dienstag eine klare Erholung.

Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte ("Web-Presence & Productivity") und Cloud-Angebote fokussieren.

Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen. Dies wird an der Börse offenbar honoriert: Ionos-Aktien klettern vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 10 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

Seit Mitte September haben die Aktien rund ein Drittel an Wert verloren und landeten damit wieder auf dem Niveau vom April./ag/zb