IONOS Aktie

25,75 EUR -0,30 EUR -1,15 %
Marktkap. 3,57 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Einige Anleger könnten aus dem angepassten Ausblick des Webhosters herauslesen, dass KI-Sorgen sich langsam bewahrheiteten, schrieb Andrew Lee am Mittwoch. Er wies jedoch auf Ionos-Signale aus der Mitteilung hin. Darin heißt es, dass Ionos großes Wachstumspotential aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen sieht, welche die existierenden Produkte ergänzten./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,70 €		 Abst. Kursziel*:
77,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,70%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

13:01 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:01 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 IONOS Kaufen DZ BANK
18.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

