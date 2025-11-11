IONOS Aktie
Marktkap. 4,06 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Das Segment Adtech, das nun zum Verkauf stehe, habe die Umsätze belastet, schrieb Dhruva Kusa Shah am Dienstag. Nach den jüngsten Kursverlusten der Aktien seien die Erwartungen am Markt an den Quartalsbericht niedrig gewesen. Investoren hätten Sorgen, dass Künstliche Intelligenz ein Risiko für das Kerngeschäft des Internetdienstleisters darstellt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Buy
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,20 €
|Abst. Kursziel*:
78,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,78%
|
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|12:06
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:21
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
