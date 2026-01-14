DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
DAX startet stabil -- Asiens Börsen in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz
IONOS Aktie

27,40 EUR +0,25 EUR +0,92 %
STU
Marktkap. 3,97 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOSDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

IONOS Buy

09:01 Uhr
IONOS Buy
Aktie in diesem Artikel
IONOS
27,40 EUR 0,25 EUR 0,92%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Webhosters hätten seit September geschwächelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Der Durchschnittsumsatz je Kunden (ARPU) sei zwar im dritten Quartal nicht so hoch gewesen wie erhofft, dies lasse sich allerdings durch den Euro-Dollar-Kurs und die hohe Zahl an Neukunden erklären. Für ein Geschäft mit KI-Konkurrenz gewinne man Neukunden in mörderischem Tempo. Froberg hält die Aktien für sehr günstig./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,09%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

