Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Analystenstimme

RATIONAL-Aktie: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'

10.11.25 21:30 Uhr
RATIONAL-Aktie: Kursfantasie - Bernstein traut Aktie über 1.000-Euro-Marke zu | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
639,50 EUR 2,00 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht für RATIONAL so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie.

NEW YORK (dpa-AFX)

