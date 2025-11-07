DAX23.493 -1,0%Est505.565 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,50 -3,4%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.853 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,78 +0,3%Gold4.000 +0,6%
Blick in die Bücher

Block-Aktie stürzt nach Q3-Zahlen ab - Cash App überzeugt, Square schwächelt

07.11.25 14:48 Uhr
NYSE-Titel Block-Aktie nach Quartalszahlen: Cash App stark, Square schwächelt - Kurs bricht ein | finanzen.net

Block hat gemischte Quartalszahlen vorgelegt: Cash App wächst kräftig, doch Square verliert an Dynamik. Der Markt reagiert darauf mit deutlichen Kursverlusten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
52,56 EUR -9,36 EUR -15,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Gewinn über den Erwartungen, Umsatz unter Prognose
• Cash App wächst - Square verliert an Dynamik
• Börse reagiert enttäuscht - Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Ergebnisbild mit Licht und Schatten

Block hat im dritten Quartal ein Bild gezeigt, das Anleger zwiespältig zurücklässt. Einerseits profitierte das Unternehmen weiterhin von einer zunehmenden Nutzung digitaler Finanzdienste, andererseits blieb die Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 US-Dollar und damit klar über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig fiel der Umsatz mit 6,11 Milliarden US-Dollar schwächer aus als von Analysten prognostiziert.

Auch die Profitabilität entwickelte sich nicht einheitlich: Der Bruttogewinn stieg um 18 Prozent auf 2,66 Milliarden US-Dollar, womit Block in diesem Bereich leicht über den Erwartungen lag. Allerdings blieben wichtige Kennzahlen wie das operative Ergebnis hinter den Markterwartungen zurück - ein Hinweis darauf, dass höhere Investitionen und ein schwierigeres Konsumumfeld zunehmend auf die Ertragsseite drücken.

Cash App bleibt Wachstumstreiber - Square kämpft mit Gegenwind

Besonders positiv sticht weiterhin die Cash-App-Sparte heraus. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte auf rund 58 Millionen. Die App profitiert davon, dass sie sich für viele Nutzer zum digitalen Finanzzentrum entwickelt hat - vom Versenden von Geld über Investitionen bis hin zu "Buy Now, Pay Later"-Angeboten.

Anders ist die Situation in der Square-Sparte, die kleine und mittlere Unternehmen mit Zahlungs- und Geschäftssoftware versorgt. Zwar stieg das abgewickelte Zahlungsvolumen um rund 12 Prozent, das Umsatzwachstum fiel aber deutlich schwächer aus als im Vorjahr. Zudem wirkten sich strengere Kreditvergaben und ein verhalteneres Konsumklima dämpfend aus. Für Block bedeutet das: Während Cash App weiter stark expandiert, steht Square stärker unter dem Druck des Marktumfelds.

Investoren reagieren nervös auf Zahlen

An der Börse sorgten die Zahlen für Ernüchterung. Die Aktie schloss am Vortag noch bei 70,93 US-Dollar, fiel im vorbörslichen NYSE-Handel am Freitag jedoch zeitweise auf 60,60 US-Dollar und damit um 14,56 Prozent.

Trotz des deutlichen Rückschlags bleibt die Analystenstimmung laut TipRanks-Daten verhalten optimistisch: Von 31 Analysten raten 24 zum Kauf, vier zum Halten und lediglich drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 89 US-Dollar - was einem Aufwärtspotenzial von etwa 26 Prozent entsprechen würde. Allerdings wird Block nun konkret zeigen müssen, dass das Wachstum in beiden Kernbereichen wieder ausgewogener wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Block (ex Square)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Block (ex Square)

DatumRatingAnalyst
02.05.2019Square BuyNeedham & Company, LLC
27.02.2019Square BuyCanaccord Adams
19.12.2018Square BuyTigress Financial
08.11.2018Square BuyCanaccord Adams
08.11.2018Square BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.05.2019Square BuyNeedham & Company, LLC
27.02.2019Square BuyCanaccord Adams
19.12.2018Square BuyTigress Financial
08.11.2018Square BuyCanaccord Adams
08.11.2018Square BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
10.07.2018Square PerformOppenheimer & Co. Inc.
28.02.2018Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.08.2017Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.05.2017Square HoldCanaccord Adams
23.02.2017Square HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
27.11.2017Square SellBTIG Research
16.05.2016Square UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Block (ex Square) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen