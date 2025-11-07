DAX23.826 +0,4%Est505.631 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Schwung fehlt

DroneShield-Aktie erneut tiefrot: Neuer "Meilenstein auf Wachstumspfad" gleicht Belastungsfaktoren nicht aus

07.11.25 09:03 Uhr
DroneShield-Aktie weiter im Abwärtstaumel: DroneShield meldet neuen Meilenstein - aber Anleger flüchten trotzdem | finanzen.net

Die Aktie der australischen Rüstungsfirma DroneShield steht trotz guter Geschäftsaussichten seit einiger Zeit unter Druck - und das aus mehreren Gründen. Auch am Freitag ging es abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,83 EUR -0,10 EUR -4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Kurs innerhalb eines Monats in etwa halbiert
• Überraschende Kapitalmaßnahme und hohe Bewertung belasten
• US-Marktpräsenz soll durch neues Gremium gestärkt werden

Wer­bung

Am Freitag verabschiedete sich die DroneShield-Aktie in Sydney mit einem Minus von 5,29 Prozent auf 3,22 AUD ins Wochenende. Rund 15,9 Prozent hat das Papier damit in der zurückliegenden Handelswoche an der australischen Börse verloren. Das 52-Wochen-Hoch von 6,705 AUD, das der Anteilsschein erst vor rund einem Monat markiert hatte, liegt somit inzwischen in weiter Ferne. Mehrere Belastungsfaktoren drücken nach der einst gewaltigen Rally des Papiers derzeit auf den Kurs.

Überraschende Kapitalmaßnahme sorgt für Unmut unter Anlegern

Ein Faktor, der in dieser Woche den DroneShield-Kurs belastete, betrifft eine Kapitalmaßnahme. So hatte der Drohnenabwehrspezialist am Mittwoch überraschend die Ausgabe von rund 31 Millionen neuen Stammaktien bekanntgegeben. Das Unternehmen erklärte, die Aktien seien ohne Offenlegung gegenüber Investoren gemäß Part 6D.2 des Corporations Act ausgegeben worden - was bei den Anlegern nicht gut ankam. Viele von ihnen befürchten offenbar, dass durch die neuen Aktien ihr bisheriger Anteil am Unternehmen verwässert wird - der klassische Effekt einer Kapitalmaßnahme. Bereits im August hatte Droneshield eine ähnliche Aktion gestartet.

Hohe Bewertung als Belastungsfaktor

Fundamental bleibt Droneshield auf Wachstumskurs, im letzten Quartal konnte der Umsatz kräftig gesteigert werden, angetrieben durch enorme Nachfrage weltweit nach Drohnenabwehrtechnologie. Trotzdem bleibt die Bewertung auf Rekordniveau, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 von über 120 und einem EV/Sales-Multiplikator von etwa 19 - Werte, die vielen Investoren inzwischen zu ambitioniert erscheinen dürften.

Wer­bung

Neue Unternehmensmeldungen sorgen nicht für Schwung

Die jüngsten Pressemitteilungen von DroneShield konnten indes nicht dazu beitragen, die Stimmung unter den Anlegern wieder zu verbessern. In der jüngsten Unternehmensnachricht kündigte DroneShield in dieser Woche die Einsetzung eines neuen US-Advisory Boards an, das erfahrene Militär- und Sicherheitsexperten aus den USA zusammenbringen soll. Die Mitglieder dieses neuen beratenden Gremiums kommen unter anderem aus der US Air Force und Navy und sollen DroneShield beim Ausbau der US-Marktpräsenz, bei der politischen Verankerung sowie bei der Technologieadaption in militärischen und beihilfenähnlichen Umgebungen beraten.

CEO Oleg Vornik erklärte hierzu, dass dieses Gremium "ein Meilenstein" auf DroneShields Wachstumspfad darstelle, da jede Person "einzigartige Einsichten aus jahrzehntelanger Führung in militärischen Operationen, Militär-Technologie und nationaler Sicherheit" einbringe. Durch dieses Advisory Board wolle das Unternehmen seine Fähigkeit stärken, Partner in den USA und bei Verbündeten beim Umgang mit der sich wandelnden Drohnen­bedrohung zu unterstützen.

Die Meldung signalisiert strategisch eine stärkere Fokussierung auf den US-Markt und eine institutionellere Positionierung - was mittel- bis langfristig positiv gesehen werden kann. Gleichwohl sind die unmittelbaren Auswirkungen auf den Aktienkurs begrenzt - solange nicht unmittelbar daraus große Aufträge oder Umsatzsprünge resultieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung