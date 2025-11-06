DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.204 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
Deal geschlossen

Eli Lilly-Aktie steigt: Eli Lilly und Novo Nordisk senken US-Preise für Abnehm-Medikamente

06.11.25 20:10 Uhr
NYSE-Aktie Eli Lilly im Plus: Abnehm-Medikamente in den USA werden günstiger | finanzen.net

Eli Lilly und Novo Nordisk haben einen Deal mit der US-Regierung geschlossen.

Die beiden Pharmakonzerne senken die Preise für ihre Abnehm-Medikamente. Die Regierung erweitert die Abdeckung der Medikamente in den staatlichen Gesundheitsversorgungsprogrammen Medicare und Medicaid.

Die Unternehmen werden ihre GLP-1-Medikamente, darunter Ozempic und Wegovy des dänischen Konzerns Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly, an die Medicare- und Medicaid-Programme für 245 US-Dollar im Monat zur Behandlung von Diabetes und Adipositas verkaufen, sagten hochrangige Regierugngsvertreter. Die Listenpreise liegen derzeit bei 1.000 bis 1.350 Dollar.

Im Gegenzug erhält Eli Lilly einen Aufschub bei potenziellen neuen Zöllen und wird nicht von neuen Programmen zur Preisgestaltung von Medikamenten betroffen sein, die von der Trump-Regierung initiiert werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gewährt Lilly und Novo Nordisk spezielle neue Vorteile, durch die die Prüfung ihrer geplanten neuen Pillen zur Gewichtsreduktion durch die Behörde beschleunigt werden sollen. Die Unternehmen werden sie außerdem zu Anfangsdosen von 149 Dollar pro Monat für den Direktkauf durch Verbraucher verfügbar machen.

Präsident Trump kündigte die Vereinbarungen am Donnerstag im Weißen Haus an. "Die treibende Kraft für uns ist es, den Zugang zu Medikamenten gegen Fettleibigkeit zu erweitern", sagte Lilly-Chef David Ricks in einem Interview.

Am Donnerstag gewinnen die Papiere von Eli Lilly an der NYSE zeitweise 0,90 Prozent hinzu auf 934,10 US-Dollar.

DOW JONES

