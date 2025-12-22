DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 +1,2%Nas23.452 +0,6%Bitcoin75.892 +0,3%Euro1,1759 +0,4%Öl61,98 +2,4%Gold4.438 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Kaum Bewegung zum Start in die Woche - DAX letztlich mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Kaum Bewegung zum Start in die Woche - DAX letztlich mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Finanzwerte vorn

22.12.25 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Clariant AG (N)
7,06 CHF -0,06 CHF -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HIAG Immobilien AG
116,40 CHF 1,80 CHF 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
108,72 CHF 0,20 CHF 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
977,80 CHF 11,20 CHF 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
325,10 CHF -0,40 CHF -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
913,80 CHF 3,00 CHF 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
131,85 CHF 1,00 CHF 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,78 CHF -0,03 CHF -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag von gestiegenen Anleiherenditen ausgebremst worden - so auch in der Schweiz. So kletterte die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen aus Deutschland auf ein Neunmonatshoch. Die 30-Jahresrendite erklomm den höchsten Stand seit 14 Jahren. Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners sagte zwar, bisher hätten die Aktienmärkte den Renditeanstieg gut weggesteckt, "bleibt der Zins jedoch länger auf diesem Niveau, kann sich das schnell ändern", warnte er.

Wer­bung

Neben gestiegenen Marktzinsen fehlten die Impulse, während zugleich Liquidität aus dem Markt wich. Der SMI verlor nach den Aufschlägen der Vorwoche nun 0,1 Prozent auf 13.164 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 14,34 (Vortag: 52,72) Millionen Aktien. Am Freitag hatte der große Verfall die Umsätze nach oben getrieben. Ab Mittwoch bleibt die schweizerische Börse für den Rest der Woche geschlossen.

Von den höheren Marktzinsen profitierten Finanzwerte etwas, Swiss Re (+0,8%) und Partners Group (+1,2%) legten deutlicher zu, Swiss Life immerhin noch um 0,3 Prozent. UBS schlossen dagegen 0,1 Prozent im Minus. "Die Zinskurve wird immer steiler, das treibt die Zinsgewinne der Banken", sagte ein Marktteilnehmer. Und Versicherer könnten neues Geld zu deutlich attraktiveren Konditionen anlegen. Neue Preissenkungen in den USA belasteten im Pharmasektor kaum, Händler sprachen von gewichener Unsicherheit. Roche verloren 0,1 Prozent und Novartis kletterten sogar um 0,2 Prozent. Auch eine Zulassung in den USA für die Roche-Tochter Genentech half dem Kurs nicht auf die Sprünge.

Unter den Nebenwerten fielen Clariant um 0,8 Prozent. Die Gesellschaft hat neue Forderungen im Zusammenhang mit einem Kartellverfahren auf dem Ethylenmarkt aus dem Jahr 2020 erhalten. Die Klagen beziehen sich auf einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt, der im Juli 2020 von der Europäischen Union sanktioniert wurde. "Clariant weist die Vorwürfe entschieden zurück", teilte das Unternehmen mit. HIAG Immobilien zogen um 1,6 Prozent an, die Gesellschaft hatte im zweiten Halbjahr Liegenschaften mehr als 20 Prozent über dem letzten Schätzwert veräußert.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 11:44 ET (16:44 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clariant

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clariant

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Roche BuyUBS AG
05.12.2025Roche BuyUBS AG
19.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
11.12.2025Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen