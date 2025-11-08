So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein
So schätzten Analysten die Commerzbank-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2025 haben 5 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.
4 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Commerzbank-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,02 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 1,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,51 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 EUR
|4,73
|22.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|33,70 EUR
|6,95
|21.10.2025
|Warburg Research
|30,40 EUR
|-3,52
|17.10.2025
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|11,08
|16.10.2025
|RBC Capital Markets
|33,00 EUR
|4,73
|14.10.2025
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
