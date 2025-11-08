DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.147 -1,4%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Analysten-Prognosen

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein

08.11.25 21:00 Uhr
Commerzbank-Aktie im Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen

So schätzten Analysten die Commerzbank-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,75 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Oktober 2025 haben 5 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.

4 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Commerzbank-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,02 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 1,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,51 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.33,00 EUR4,7322.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.33,70 EUR6,9521.10.2025
Warburg Research30,40 EUR-3,5217.10.2025
Deutsche Bank AG35,00 EUR11,0816.10.2025
RBC Capital Markets33,00 EUR4,7314.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

