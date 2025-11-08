Analysten-Prognosen

So schätzten Analysten die Commerzbank-Aktie im letzten Monat ein.

Im Oktober 2025 haben 5 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.

4 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Commerzbank-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 33,02 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 1,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,51 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 33,00 EUR 4,73 22.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 33,70 EUR 6,95 21.10.2025 Warburg Research 30,40 EUR -3,52 17.10.2025 Deutsche Bank AG 35,00 EUR 11,08 16.10.2025 RBC Capital Markets 33,00 EUR 4,73 14.10.2025

