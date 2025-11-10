DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,07 +0,6%Gold4.075 +1,9%
10.11.25 08:03 Uhr
Stillstand am Devisenmarkt: EUR/USD zeigt keine Reaktion auf US-News - Das sind die Gründe | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Montag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1561 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

Meldungen über ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA lieferten kaum Impulse. Der US-Senat hatte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür votiert, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

"In den USA konnten zwar eine Annäherung im Budgetstreit erzielt werden, noch setzt sich der Regierungsstillstand aber fort", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die finalen Abstimmungen lassen auf sich warten und wichtige Veröffentlichungen von Konjunkturdaten werden weiterhin nicht erwartet.

Generell stehen zu Beginn der Handelswoche nur wenige wichtige Konjunkturdaten mit Bewegungspotenzial für den Euro-Dollar-Kurs auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag wird mit dem Sentix-Investorenvertrauen ein erster Konjunkturindikator für die Eurozone im November erwartet, der am Markt beachtet wird. Es wird mit einem erneuten Anstieg des Stimmungsbarometers gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX)

