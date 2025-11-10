DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,15 +0,7%Gold4.075 +1,9%
Starke Zahlen

Hannover Rück-Aktie: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben

10.11.25 07:47 Uhr
Hannover Rück-Aktie im Blick: Rekordlaune beim Rückversicherer: Hannover Rück schraubt Prognose kräftig nach oben | finanzen.net

Die Hannover Rück wird nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Ausblick wurde angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
252,60 EUR 5,80 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rückversicherer hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben und für das kommende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Die Hannover Rück rechnet für 2025 nun mit einem Gewinn von rund 2,6 Milliarden Euro, was der Konzern mit der positiven Geschäftsentwicklung, zusätzlichen positiven Einmaleffekten im Währungsergebnis sowie einer geringeren Steuerbelastung in den ersten neun Monaten begründet. Bisher war er von 2,4 Milliarden Euro ausgegangen. In den ersten neun Monaten hat die Hannover Rück 2,2 Milliarden Euro verdient und damit 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der DAX-Konzern mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro. "Für das kommende Jahr blicken wir auf ein Marktumfeld mit weitgehend adäquaten Preisen und Konditionen", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. Die Nachfrage nach Rückversicherungsschutz bleibe hoch.

Im dritten Quartal sank der Gewinn leicht auf 651 Millionen Euro von 663 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 637 Millionen Euro gerechnet.

DOW JONES

Bildquellen: Hannover Rück

