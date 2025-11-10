DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
260,00 EUR +1,00 EUR +0,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,3 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

Goldman Sachs Group Inc.

Hannover Rück Buy

14:36 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
260,00 EUR 1,00 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 306 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht an. Der materielle Buchwert auf bereinigter Basis liege nach dem dritten Quartal etwas höher./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
308,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
260,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
260,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,46%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
296,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

14:36 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
10.11.25 Hannover Rück Buy UBS AG
10.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Aktienbewertung Hannover Rück-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Hannover Rück-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Donnerstagmittag
TraderFox Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Donnerstagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag fester
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen