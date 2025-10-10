DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.291 +1,3%Top 10 Crypto 16,02 +4,5%Nas 22.698 +2,2%Bitcoin 99.112 -0,2%Euro 1,1575 -0,4%Öl 63,45 +2,2%Gold 4.105 +2,2%
Marktkap. 31,52 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
261,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
259,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,85%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

