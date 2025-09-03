Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 221 auf 218 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
218,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
244,00 €
|Abst. Kursziel*:
-10,66%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
246,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,60%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
296,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
