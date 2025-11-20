Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,43 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen berücksichtigte am Donnerstagabend jüngste Zahlen zum dritten Quartal und neue Ziele für 2026 in seinen Schätzungen. Er sieht in Hannover Re weiterhin den qualitativ besten europäischen Rückversicherer, der im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen Bewertungsaufschlag verdiene. Kurzfristiges Kurspotenzial gebe es aber kaum./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
253,80 €
|Abst. Kursziel*:
8,35%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
252,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|08:01
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG