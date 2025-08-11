Hannover Rück Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Ergebnisse des Rückversicherer zum zweiten Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe das Unternehmen die Erholung der Aktie von der jüngsten Schwäche bestätigt./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
260,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
258,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
