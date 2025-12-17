DAX24.060 -0,1%Est505.719 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.352 -0,6%Euro1,1715 -0,3%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie bricht nach Vortagesrally ein: Großauftrag kein dauerhafter Treiber? DroneShield-Aktie bricht nach Vortagesrally ein: Großauftrag kein dauerhafter Treiber?
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Aktuelle Analyse im Blick

Buy-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

17.12.25 13:28 Uhr
Hannover Rück-Aktie: Das Rating von UBS AG sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Die detaillierte Analyse des Hannover Rück-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
261,00 EUR -0,60 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Besonders skeptisch sieht er allerdings Swiss Re.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:10 Uhr um 0,5 Prozent auf 259,80 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 13,16 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 20.160 Hannover Rück-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 11,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 12.03.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13:26Hannover Rück BuyUBS AG
08.12.2025Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.12.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
24.11.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:26Hannover Rück BuyUBS AG
06.12.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
24.11.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen