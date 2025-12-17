Aktuelle Analyse im Blick

Die detaillierte Analyse des Hannover Rück-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Besonders skeptisch sieht er allerdings Swiss Re.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:10 Uhr um 0,5 Prozent auf 259,80 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 13,16 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 20.160 Hannover Rück-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 11,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 12.03.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.