Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,7 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei dies auch die neue Dividendenpolitik beim deutschen Rückversicherer widerspiegele./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
252,20 €
|Abst. Kursziel*:
42,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
252,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,63%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|08:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG