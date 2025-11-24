Hannover Rück-Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Hannover Rück-Papiers durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Christodoulou.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:47 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 254,20 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 22,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 13.625 Hannover Rück-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 gewann die Aktie 8,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren.

