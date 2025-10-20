DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,51 +5,0%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1569 +0,1%Öl 63,95 +0,4%Gold 4.093 +2,3%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hannover Rück von 308 auf 314 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Anleihenportfolio und einer sehr konservativen Reservierungspolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Montag. Das Preisniveau bei Neuverhandlungen in der Schaden-Rückversicherung habe sich zwar im Vergleich zu den Jahren 2023/2024 etwas verschlechtert, sei aber weiter auf einem attraktiven Niveau und sollte auch bei der Erneuerungsrunde im Januar 2026 so bleiben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
257,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
257,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

13:51 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:51 Hannover Rück Buy UBS AG
10:46 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Starke Zahlen Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben Hannover Rück-Aktie in Grün: Mehr Zuversicht - Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben
finanzen.net Aktien-Tipp Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
TraderFox Stocks in Action: Süss Microtec, Commerzbank, Hannover Rück, Heidelberg Material, Nokia
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Montagmittag zu
finanzen.net Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
TraderFox Warum die Hannover Rück jetzt interessant ist!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück legen zu - 'Ausblick über Markterwartung selten'
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
