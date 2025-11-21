Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück stabilisiert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Wert von 254,40 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 254,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 255,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 253,20 EUR. Bei 254,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 19.980 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,02 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 238,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 6,45 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,91 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 298,50 EUR.

Hannover Rück gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Hannover Rück die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,74 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch Barclays Capital