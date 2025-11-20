DAX23.491 +1,4%Est505.619 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.117 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.085 +0,2%
Kursverlauf

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag fester

20.11.25 16:08 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 254,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
254,80 EUR 3,00 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 254,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 254,60 EUR. Bei 253,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.587 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 15,20 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 6,30 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,91 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 298,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 10.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 5,40 EUR gegenüber 5,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,74 Prozent zurück. Hier wurden 6,74 Mrd. EUR gegenüber 7,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch Barclays Capital

Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
