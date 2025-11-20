Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 253,20 EUR nach oben.
Um 09:02 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 253,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,20 EUR. Bei 253,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.276 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 238,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 298,50 EUR je Hannover Rück-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 10.11.2025. Das EPS wurde auf 5,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
